Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ahıska Türkleri'nin haklı davasına sahip çıkmaya, Ahıskalı kardeşlerimize her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.