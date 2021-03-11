Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunuyor.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hicab'la Katar 'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Doha 'da görüştü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi - Son Dakika

Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil

Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu

Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak