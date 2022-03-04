Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya- Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantı için NATO Karargahı'na gelen Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü.

(İHA)