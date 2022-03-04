Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

04.03.2022 11:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya- Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantı için NATO Karargahı'na gelen Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

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Kaynak: İHA

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