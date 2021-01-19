Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
19.01.2021 18:47
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ikili ve bölgesel konular üzerine görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ikili ve bölgesel konular üzerine görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, iki bakanın ikili ve bölgesel konular üzerine görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Haber: ANKARA,
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