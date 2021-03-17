Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması

17.03.2021 15:03
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'la ikili ilişkileri daha ileriye taşımanın yanı sıra bölgesel inisiyatifleri güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'la ikili ilişkileri daha ileriye taşımanın yanı sıra bölgesel inisiyatifleri güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan'ı da kapsayan Orta Asya ziyaretini yakın zamanda gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşı Tileuberdi'nin ziyaretiyle, Türk dünyasıyla bağların daha da yakınlaştığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik ederek mevkidaşıyla görüşmesinde gelecek yıl ikili ilişkilerin 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek ortak etkinlikleri de ele aldıklarını dile getirdi.

İki ülke arasında Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Zirvesi'nin hazırlıklarını başlattıklarını ve bu mekanizma kapsamında kurulan Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin tüm boyutlarını değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen ikili ticaretin düşmediğine dikkati çekerek "Daha önce liderlerimizin belirlediği hedefler var. Önce 5 milyar dolar, daha sonra 10 milyar hedefine çıkmak için daha çok çalışmamız lazım." dedi.

Ticaret, ekonomi, ulaştırma, güvenlik, savunma sanayi, konsolosluk konuları gibi birçok konuyu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki bazı anlaşmaların güncellenmesi için çalışmalara başladıklarını, Zirve'de yaklaşık 20 belgenin imzalanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Çavuşoğlu, Orta Asya, Türk Konseyi, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konuları da ele aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) isim değişikliği gündemde, Türkiye olarak onu da ele aldık, bu isim değişikliğini destekliyoruz. Bu ayın sonunda, 31 Mart'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Konseyi Gayriresmi Liderler Toplantısı olacak. Bu yıl sonuna doğru ise Türk Konseyinin resmi zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek ve pandemiden dolayı devralamadığımız dönem başkanlığını inşallah kardeş Azerbaycan'dan devralacağız."

"Hedefimiz ikili ilişkilerin yanında bölgesel inisiyatiflerimizi de güçlendirmek"

Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının ve özel şirketlerin Kazakistan ile Türkiye arasındaki uçuşlarının salgın öncesine dönmesi yönündeki beklenti ve destek taleplerini de Kazak mevkidaşına ilettiğini aktardı.

Kara ve demir yolu ulaşımı konularını da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, tarihi İpek Yolu kapsamında demir yolu projelerinden kargo taşımacılığı bakımından en çok faydalanan ülkenin Kazakistan olduğunu ve gelecek süreçte de diğer ülkelerle bağlantısallık konusunda atılabilecek adımları, somut projeleri hayata geçirmek için daha fazla çalışacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeniden Asya girişiminin amacının bütüncül bir yaklaşımla tüm Asya ile tekrar bağlanmak olduğunu vurgulayarak, Kazakistan'a bu girişime verdiği destek için teşekkür etti.

Afganistan, Kıbrıs, Uygur Türkleri, Rusya ile ilişkiler gibi diğer konuları da Kazak mevkidaşıyla ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Hedefimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak ve ikili ilişkilerin yanında bölgesel inisiyatiflerimizi güçlendirmektir. Bu kapsamda özellikle Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın dönem başkanlığını üstlenen Kazakistan'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer örgütlerde de iş birliğini arttırmakta fayda olduğunu kaydetti.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Asya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika


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