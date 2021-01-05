Görüşmede, Birleşmiş Milletlerin Libya'da çözüm ve ateşkese ilişkin başlattığı süreç de değerlendirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Siyala görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Siyala ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Siyala ile telefonda görüştü - Son Dakika

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