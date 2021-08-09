Üye Girişi
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

09.08.2021 13:10
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD'ın Antalya'ya getirdiği 400 yaşam konteynerinden 207'sinin kurulduğunu belirterek, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD'ın Antalya'ya getirdiği 400 yaşam konteynerinden 207'sinin kurulduğunu belirterek, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla helikopterlerle havadan gözetleme yaptıklarını, beklendiği gibi birkaç noktada duman olduğunu söyledi.

Antalya'daki yangınların tamamının kontrol altına alınıp, söndürüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, yangın devam ederken bile vatandaşa yapacakları yardımlar ve zararların temini konusunda bakanlıklarla çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Yangından sonra bu yardımları nasıl ulaştıracaklarının ve zararları nasıl karşılayacaklarının değerlendirmesini sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, bir yandan hasar tespit çalışmalarının da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Etkilenen alanlara değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızın da açıkladığı gibi yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için de destek verilecektir. Tabii binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu, bugün 31 yaşam konteyneri daha değişik mahallelerimize kurulacak."

Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını anlatan Çavuşoğlu, özellikle yağmurdan sonra daha önce talep etmeyen vatandaşların da konteyner talep ettiğini söyledi.

Bu konuda vatandaşların ihtiyaçları varsa söylemesini isteyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Geçici yaşam konteynerleriyle vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar bin 52 kişiye, 25 milyon 753 bin lira ödendi. Paramız var, bu konuda hiçbir sıkıntı yok, değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla tüm kurumlarımız temas halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Geri kalanı da bu resmi işlemler bittikten sonra ödenecek. Zaten 10'ar bin lira herkese ödemiştik, kalan parayı da ödemiş olacağız. 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Valiliğimiz tarafından önemli bir kısmının ödemesi yapılacak. Tek tek iş yeri sahipleriyle Valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlanıyor. Önemli bir miktarı bugün iş yeri sahiplerine ödemiş olacağız."

-"Traktörlerin 4 tanesi karşılandı"

Çavuşoğlu, yangınlarda konutların yanı sıra araçların da zarar gördüğünü dile getirdi.

"Yangında 93 araç hasar gördü. Bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Geri kalan 12 traktör de vatandaşlarımıza teslim edilecek" bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, " Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştük. Traktör konusunu kendisi koordine ediyor. Ankara'dan verdiği destekler için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda toplam hasar miktarı ise 2 milyon 55 bin lira. Traktörün dışındaki yanan araçların sahiplerine 1 milyon 362 bin lira ödendi. Bazılarının kaydı, plakası yok ya da vatandaş hatırlamıyor. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, bu hasarların hepsi karşılanacak." ifadesini kullandı.

Yangında tarım alanları ve hayvanların da etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın 11 milyon lira zararını tespit ettik. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ve nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birçok küçükbaş hayvanımız yaylada. Onlar döndükten sonra kış boyunca o hayvanlarımızın da yem ve saman ihtiyaçları da karşılanacak. Hem Tarım İl Müdürlüğü hem de belediyelerle koordineli bir şekilde bunun planlamasını yapıyoruz. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerinin tesisi yeniden yapılacak."

Çiftçiye gübre, ilaç, sulama ekipmanı desteği de vereceklerine değinen Çavuşoğlu, "Yanan tarım malzemeleri konusunda da çiftçimize destek vereceğiz. Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar hemşehrilerimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Planlamalar yapıyoruz. Yerinden de arkadaşlarımız bunu yakın takip ediyor. Önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların zamanında ulaması için gerekli planlamaları yaptık." dedi.

Çavuşoğlu, orman işçilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelerek cansiperane çalışan itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat, Antalya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saran Holding aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracak 19:06 Saran Holding aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracak Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da iki kız çocuğu kayboldu 18:31 Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da iki kız çocuğu kayboldu Çarşı'nın Alex Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi 18:13 Çarşı'nın Alex Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'a 2 uçak gönderiyor 17:58 Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'a 2 uçak gönderiyor Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine 17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın 17:27 Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 16:01 Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz         
19:25
Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak         
19:03
Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen'den uçak tuvaletinde cinsel ilişki itirafı: Çılgınca bir deneyimdi Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen'den uçak tuvaletinde cinsel ilişki itirafı: Çılgınca bir deneyimdi         
18:13
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi         
18:03
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu         
17:51
Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak         
17:39
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu         
15:40
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı         
15:12
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
VFŞL'de lig aşaması Galatasaray Espor'un liderliğiyle sona erdi VFŞL'de lig aşaması Galatasaray Espor'un liderliğiyle sona erdi         
14:48
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 19:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement