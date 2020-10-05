Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde selamlaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:34 - Kaynak: AA
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