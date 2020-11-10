Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan sahada ve masada önemli kazanım elde etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan sahada ve masada önemli kazanım elde etti
10.11.2020 09:33
Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz" dedi.
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