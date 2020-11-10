Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan sahada ve masada önemli kazanım elde etti - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz" dedi.