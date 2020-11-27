Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü
27.11.2020 17:44
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü. Çavuşoğlu, "Nijer'le savunma, sağlık, eğitim, madencilik başta olmak üzere işbirliğimizi her alanda geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.
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