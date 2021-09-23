Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York'taki son günümüze Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi'yle Afganistan 'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz

Toplanan para, öğrencilere burs olacaktı! Çeşmeyi tahrip eden hırsızlar muhtarı da bıktırdı

TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi