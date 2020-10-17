Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü

17.10.2020 18:35
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü, System.String[]

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Palacios ile görüşmesinde iş birliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu ayrıca Paraguay'lı yeni mevkidaşı Franco'yu tebrik etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika

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