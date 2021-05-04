Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya İslam Toplumu Başkanı Grabus'la bir araya geldi
04.05.2021 12:37
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus'la görüştü.
Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, "Lübliyana'daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a, liderliği ve hizmetleri için teşekkür ettiğini aktardı.
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