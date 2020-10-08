Son dakika haber! - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye'nin verdiği kararlar seçim değil yapılması gerekli olanlardır" - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu " Türkiye'nin verdiği kararlar seçim değil yapılması gerekli olanlardır"

BRATİSLAVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin verdiği kararlar seçim değil yapılması gerekli olanlardır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katıldı. Bakan konuşmasında, bölgesel ve küresel güvenlikte Türkiye'nin rolü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, forumda Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlikte rolü hakkında açıklamalar yaparken, Türkiye ve dünya gündemindeki başlıklara da değindi. Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşan bakan, "Türkiye'nin verdiği kararlar seçim değil yapılması gerekli olanlardır" diyerek Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan olayların ardından yapılması gerekenlerin uygulandığını belirtti.

Forumda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularına değinen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarının görmezden gelindiğine değindi. Hidrokarbon kaynaklarının aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm dünya ülkelerine ait olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin araştırma çalışmaları için 7 yıl beklediğini belirtti. Yunanistan'ın Türkiye politikasını hiçbir dünya ülkesinin kabul etmeyeceğini ileten Çavuşoğlu, birçok defa birlikte çalışmaların yürütülmesi için teklifte bulunduklarını ancak sürekli reddedildiklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan Oruç Reis olayına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Türk savaş gemilerinden önce Yunan savaş gemileri harekete geçti. Oruç Reis'e saldırmak istediler ve saldıracaklardı. Türk Savaş gemileri bu durumu engellemek ve Yunan gemilerini durdurmak için mecburen müdahale ettiler. Türk ordusuna ve gemilerine verilen bir emri vardır; Hiçbir zaman ilk ateş etme ancak ateş edildiğinde ise karşılık ver" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Azerbaycan'da yaşanan savaşa da değinerek, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Dağlık Karabağ'ın 30 yıla aşkın Ermenistan işgali altında olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Birçok ülke Azerbaycan ve Ermenistan için çözüm bulmayı denedi ancak hepsi başarısız oldu. Ermenistan ise bu durumdan güç alarak Dağlık Karabağ'a saldırdı. Şu an Azerbaycan kendine ait toprakları geri almak için savaşması gerektiğine inanıyor ve bunu yapmak zorundalar da" ifadelerini kullanarak Azerbaycan'a destek verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO ve Rusya ile yaşanan hava savunma sistemleri gerginliği hakkında, "Türkiye olarak savunma sanayisindeki ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Bu ihtiyaçlarımızı NATO ülkelerinden karşılamak isteriz ancak ABD ile görüşmelerimizden bir sonuç alamadık. Türkiye'nin ise gerçekten hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bizde mecburen Rusya ile anlaşarak S 400 hava savunma sistemlerini aldık. Başka bir ülkeden alım yapmamız, NATO'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. İhtiyaçlarımızı bir ya da başka ülkeden karşılamak zorundayız" açıklamasını yaparak yaşanan olayın gerginliğe neden olmaması gerektiğini iletti.

(ÖSÇ -BA-Y)