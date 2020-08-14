Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE ve İsrail anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı desteklemek... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE ve İsrail anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Anlaşmanın amacı sözde Yüzyılın Anlaşmasını desteklemek için ABD'nin öncülüğünde yapılmıştır. Anlaşma 2 devletli çözümü adeta ortadan kaldırmaya yöneliktir. BAE, tek taraflı bir şekilde Arap barış inisiyatifini ortadan kaldırmaya çalışıyor. BAE yönetimi yıllardır Filistin yönetimi zayıflatmak için her türlü oyunu çevirdi. Bazı Arap ülkelerine de Filistin konusunda baskı yapan bir ülke. Kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ettiğini açık ve net bir şekilde söylüyoruz" dedi. - BERN