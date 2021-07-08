Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye...
08.07.2021 15:38
Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız. Litvanya ile bu konuda çalışmaya hazırız" dedi. - HELSİNKİ
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