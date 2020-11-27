Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi
27.11.2020 00:23
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi
NİAMEY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Havalimanında Nijer Dış İlişkiler, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankouaro tarafından karşılandı.
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