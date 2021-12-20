Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'e bazı dışişleri bakanlarıyla birlikte ziyarette bulunma fikrinin halen masada olduğunu belirterek, ziyarete Endonezya, Katar, Kuveyt, Özbekistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılmak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere Pakistan'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'a ilişkin son durumu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Kabil'i diğer bazı dışişleri bakanlarıyla birlikte ziyaret etme fikri halen masada. Bu toplantılar şimdi gerçekleştirildi orada bazı kardeşlerimizle. Seyfeddin kardeşim katılmak isterse kendisini de bu ziyarete dahil etmekten büyük memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya, Katar, Kuveyt, Özbekistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının Kabil'e düzenlenmesi planlanan ziyarete katılmak istediklerini dile getirerek, "Önümüzdeki süreçte Seyfeddin kardeşimizle beraber, kendisi de dahil olursa, bu ziyareti planlıyoruz. Hem orada bu mesajları doğrudan veririz hem de Afgan halkına olan dayanışmamızı göstermiş oluruz." dedi.

TURKOVAC ve Kanal İstanbul Projesi

Çavuşoğlu, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC piyasaya girdiği ve kullanılmaya başlandığı zaman bu aşıyı Malezya ile de paylaşmaktan memnuniyet duyulacağını belirterek, "Ayrıca, bugüne kadar aşıya ulaşamamış az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere, Afrika başta olmak üzere bu aşımızı ulaştıracağız, insanlığın hizmetine inşallah sunacağız. Kardeş Malezya halkının da TURKOVAC'tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız. Aşı sertifikalarımızın karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin'in Kanal İstanbul'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Büyük bir vizyon, büyük bir projedir. Bizde bir muhalefet var. İkide bir çıkıyor, Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Bir de Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülke ve şirketlere tehditler gönderiyor, asarız keseriz vesaire diye." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kimsenin bu tehditleri ciddi bulmadığını dile getirerek, "Kardeş Malezya ve firmalarının böyle önemli bir projede yer almasından ancak memnuniyet duyarız. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu büyük, vizyoner projeyi inşallah hayata geçireceğiz." dedi.

Malezya ile ikili ilişkiler

Malezya'da meydana gelen sel nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin Malezya'ya desteğinin hazır olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Malezya sadece bölgesinde değil, İslam dünyasında da önemli bir ülke. Güneydoğu Asya'da da kilit bir rolü var. Bizim için de dost ve kardeş bir ülke. İş birliğimizi siyasi ilişkilerimizden aldığımız güçle her alanda geliştirmek konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Malezya ile ekonomi, yerel paralarla ticaret, sağlık, savunma sanayisi, yatırımlar, güvenlik, terörle mücadele gibi birçok konuda iş birliğini geliştirmeyi istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, Malezya'nın, 650 milyon nüfuslu ASEAN bölgesinde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7 arttığını, bu yılın 11 ayında ise yüzde 30'dan fazla artarak 3,5 milyar civarına ulaştığını ancak bu hedefin 5 ya da 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Bunun için mevcut serbest ticaret anlaşmasını; hizmetleri, yatırımları ve e-ticareti kapsayacak şekilde genişletmek gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konudaki müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugün, 2022'nin ilk 6 ayında, ilk yarısında bu genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasını imzalamak istediğimizi söyledik." dedi.

Türk firmalarının Malezya'da savunma sanayisi ihaleleriyle yakından ilgilendiğini ve bazı firmaların ihaleleri kazandığını da ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'deki Malezya yatırımlarının da arttığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, sağlık alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldıklarını anlattı.

İslamofobi ile mücadele için Malezya ile ortak İngilizce televizyon kanalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da Malezya'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde İslamofobi ile mücadele konusunda bir mutabakat muhtırası imzalandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu birçok şey içeriyor: Ortak bir televizyonun kurulması, iletişim merkezinin kurulması. Sadece bir televizyonun kurulması değil, her alanda iş birliğimizi güçlendirmek için özellikle kuracağımız İngilizce kanal ve medya kurumlarıyla beraber İslamofobi konusunda tüm dünyanın duyacağı şekilde mesajların birlikte verilmesi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün heyetten bir arkadaşımız da İletişim Başkanlığı ile bu konuları detaylı bir şekilde görüşecek."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ASEAN'dan sektörel ortaklık statüsü almasında Malezya'nın büyük katkısı olduğunu dile getirerek, "Bu statüyü aldıktan sonra ASEAN'la birlikte bölgesel iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz, Malezya bize destek veriyor." dedi.

Türkiye'nin Yeniden Asya girişiminin yaklaşık 800 projeyle Asya'ya bütüncül ve stratejik yaklaşım sergilediğini anlatan Çavuşoğlu, başta Malezya olmak üzere bölge ülkeleri ve örgütleriyle ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan, Filistin, dünyadaki Müslümanların hakları gibi ortak konularda da Türkiye ve Malezya'nın aynı duyarlılıkla birlikte hareket ettiğini, uluslararası ve bölgesel örgütlerde iş birliğini sürdürdüğünü anlattı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Vişegrad Dörtlüsü + Türkiye" formatında Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla da yarın bir araya geleceklerini de söyledi.

(Bitti)