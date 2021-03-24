Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu: (1)

24.03.2021 14:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu: (1), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Türkiye ya da ABD'de geniş kapsamlı bir toplantı yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Türkiye ya da ABD'de geniş kapsamlı bir toplantı yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Türk gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve birçok meselenin açık yüreklilikle ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, taraflar arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade etti.

ABD'nin, terör örgütü PKK/PYD'ye desteği ile Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki mevcudiyeti gibi konuların, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu bağlamda Türkiye'nin beklentilerini bir kere daha aktardığını kaydetti.

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik" açıklamasında bulunarak bu konuda ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturulabileceğine işaret etti.

Türkiye'nin ileride hava savunmaya yönelik ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılamaya yönelik olumlu bir tutum içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Afganistan Konferansı

Afganistan'da barış için Türkiye'de düzenlenecek toplantıya da değinen Çavuşoğlu, geçmişte Türkiye'de bir toplantı yapılması konusunda Afganistan yönetimi ile Taliban'ın talebinin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de düzenlenecek toplantının, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelere bir alternatif olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Taliban-Afganistan yönetimi arasında mutabakat zaptı imzalanması beklentisi bulunduğuna da vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda tüm taraflarla görüşüyoruz. Afgan yönetimiyle de görüşüyoruz, Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal da iki hafta önce Doha'daydık başta Molla Baradar olmak üzere Taliban yetkilileriyle görüştü. Tüm taraflarla görüşüp bir an önce tarihi belirlemek istiyoruz."

Blinken'la da bu konuda birlikte çalışarak bir netice almak istediklerini teyit ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, S 400, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika
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