Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması

10.03.2022 17:36
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. " ifadesi kullanıldı.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye'nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir.

Nitekim bugün Türkiye'nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi'nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. "

Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkelerin, Türkiye'nin katkılarının farkında ve Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada "Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Mart, Arap, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
23:09 Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 00:19:57. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement