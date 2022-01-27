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Son dakika! Dışişleri Bakanlığından "Uluslararası Holokost Anma Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından "Uluslararası Holokost Anma Günü" açıklaması Açıklaması

27.01.2022 09:35
Son dakika! Dışişleri Bakanlığından "Uluslararası Holokost Anma Günü" açıklaması Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanın saygıyla hatırlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanın saygıyla hatırlandığını bildirdi.

Bakanlıktan "Uluslararası Holokost Anma Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin, tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler dahil milyonlarca insanın sığındığı güvenli bir liman olduğu belirtilen açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Nazilerden kaçan çok sayıda Yahudi'ye kucak açıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu süreçte mağdurlara Türk diplomatların yardım eli uzattığı hatırlatılarak, "Bu dönemde, çok sayıda Yahudi temerküz kamplarına gönderilmekten Türk hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulmuştur. Mağdurlara yardım eli uzatan diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Holokost kurbanlarının bu yıl Kovid-19 nedeniyle çevrim içi düzenlenen bir törenle anılacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası iş birliğine katkı sağlamaktadır."

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Türk, Nazi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Dışişleri Bakanlığından 'Uluslararası Holokost Anma Günü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Dışişleri Bakanlığından "Uluslararası Holokost Anma Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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