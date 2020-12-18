Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının casusluktan tutuklanmasını kınadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının casusluktan tutuklanmasını kınadı

18.12.2020 15:23
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının casusluktan tutuklanmasını kınadı, System.String[]

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri'nin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri'nin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz. Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan'daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Bayram, Yunan, Rodos, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının casusluktan tutuklanmasını kınadı - Son Dakika


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