Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığından ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'yi bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariği nedeniyle Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları içeren kararları kınandı. Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşulların herkes tarafından gayet iyi bilindiği ifade edilen açıklamada, "Nitekim bizzat Başkan Trump da birçok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir. Öte yandan S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet oluşturacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu itibarla ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır" denildi.

Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan kaçınmayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla ABD'yi bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

(İHA)