Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye - Son Dakika