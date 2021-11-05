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Çavuşoğlu: "Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız"

05.11.2021 01:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te ciddi kırılganlık ve gerginlik olduğunu belirterek, "Balkan ülkelerinin tamamı Türkiye'ye bakışı son derece olumludur, yapıcıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te ciddi kırılganlık ve gerginlik olduğunu belirterek, "Balkan ülkelerinin tamamı Türkiye'ye bakışı son derece olumludur, yapıcıdır. Türkiye'nin orada rol oynamasını istiyor Bosna Hersek'teki tüm taraflar. Sırplar da Hırvatlar da Boşnaklar da bizden ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyor." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Yurt dışında "ülkücülere" yönelik algıya ilişkin Çavuşoğlu, "Ülkücüleri seversiniz sevmezsiniz, ülkücülerin neresi terörist? Ülkü Ocaklarının hangi terör faaliyeti olmuştur?" diye sordu.

Çavuşoğlu, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin lobilerine izin verilmemesi, buna karşı dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın hakları konusunda hassas olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının, kadın ve kız çocuklarıyla ilgili olmadığını, 47 ülke arasında sadece 10 ülkenin imza attığını ve 6 AB üyesi ülkenin bu sözleşmeyi onaylamadığını belirtti.

Çavuşoğlu, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarıyla ilgili olarak, ABD'nin samimiyetsiz, çifte standardının ve iki yüzlülüğünün göstergesi olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Şimdi sen, NATO müttefikine yaptırım diyeceksin sonra başka yerlerden iş birliği yapıyorum diye Hindistan'a istisna davranacaksın. Bunların hepsini, Cumhurbaşkanımız, Biden'ın yüzüne aynı şekilde söylemiştir. Söylemeye devam edeceğiz." dedi.

"Uluslararası camia yardımcı olmalı"

Türkiye'nin kapasitesinin, ilave göç almaya artık elverişli olmadığını herkese söylediğini aktaran Çavuşoğlu, Suriyelileri gönüllü olarak ülkelerine döndürme konusunda 4 ülkeyle anlaştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bunlarla birlikte çalışmanın dışında, biz bireysel olarak da yaptık. Göçmenleri geldikleri ülkelere gönderiyoruz. Pakistan'a mesela, uçakla gönderiyoruz. Afganistan'a çok sayıda gönderdik. Hatta şu anda 2 bin civarında Afgan, Afganistan'a dönmek istiyor. Bunu da BM Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle hepsiyle koordineli bir şekilde şeffaf yapıyoruz." diye konuştu.

Suriye'ye dönenlerin sayısının da yaklaşık 470 bin olduğunu bildiren Çavuşoğlu, şartlar oluştukça geri dönüşlerin devam edeceğini ancak uluslararası camianın da bu konuda yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız"

Çavuşoğlu, F16 konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile konuşacağını belirterek, bunun olmaması halinde Türkiye'nin kendi savaş uçağını, seri üretime geçene kadar, ülkenin savunma sanayi ihtiyacı olan uçak ve hava savunma dahi, başka ülkelerden sağlayacağını kaydetti. Çavuşoğlu, "Biz ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız. SİHA da satarız başka yere de satarız. Biz çaba sarf etmiyoruz satalım diye, kuyruk var. Türkiye'de gerek kamu şirketleri, gerekse özel şirketlerin ürettiği SİHA'ların önünde kuyruklar var, herkes almak istiyor. Bazıları İHA, bazıları SİHA almak istiyor. Savunma sanayi önemli bir kalem ihracatımızda." dedi.

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) ilişkin bir soruya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir, kimyasal silah tamamen PKK'nın bir yalanıdır. İki, insan hakları ihlalini kim yaparsa yapsın, kim olursa olsun siyasetçi de olsa, bir güvenlik görevlisi de olsa Türkiye'de veya başka bir şahıs da yapsa orada ÖSO veya bir başkası da yapsa bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Bu tür ithamlar geldiği zaman gerekli soruşturmayı yapıyoruz." yanıtını verdi.

"Allah korusun çatışma başlarsa tüm Balkanlara sıçrayabilir"

Bosna Hersek'teki siyasi krize ilişkin, ülkede ciddi kırılganlık ve gerginlik olduğunu belirten Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ne yapmaya çalıştığını gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Fakat güzel olan şu: Her ne kadar AB ülkeleri, AB bizi rakip olarak görse de Balkan ülkelerinin tamamının Türkiye'ye bakışı son derece olumludur, yapıcıdır. Türkiye'nin orada rol oynamasını istiyor Bosna Hersek'teki tüm taraflar. Sırplar da Hırvatlar da aynı şekilde Boşnaklar da bizden ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyor. Dodik de diyor ki 'Avrupa'ya gerek yok, Türkiye bu iş yapsın." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve ekonomik kalkınma için çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve bölgedeki birçok liderle temasta olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, duruma ilişkin duyarlı olduklarını ve gerekeni yaptıklarını dile getirerek, "Allah korusun bir çatışma başlarsa tüm Balkanlara sıçrayabilir çünkü, Sırbistan ile Kosova arasında da keza gerginlik artıyor." dedi.

AB ordusu fikrinin, gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz böyle bir hayale karşıyız. NATO'nun alternatifi bile olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının bütçeleri komisyonda kabul edildi.

Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız
Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız
Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız
Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız" - Son Dakika
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