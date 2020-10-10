Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi

10.10.2020 03:17
Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Son dakika haberler: ANKARA'da, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, psikiyatri servisinde yatan bir hastanın yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

ANKARA'da, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, psikiyatri servisinde yatan bir hastanın yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangını çıkaran kişi yaralanırken, 5 hasta da dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ ilçesinde bulunan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin koronavirüs ve psikiyatri hastalarının kaldığı binada, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. F Blok 1'inci kattaki psikiyatri kliniğinde yatan bir hastanın yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Binanın diğer katları da duman doldu. Yangın alarmının devreye girmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, binada mahsur kalan hastaları tahliye etti. Yangında yatağını ateşe veren kişi yaralanırken, binada yatan hastalardan 5'inin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen hastalar  sedyelerle Acil Servis'e götürülürken, diğer hastalar da polikliniklere götürüldü.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erleri binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Sağlık çalışanları, içeride kalan hasta olması ihtimaliyle hastane bahçesinde bekleyen hastalara yoklama yaptı.SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri servisinde bir hastanın yatağını yakması sonucu yangın başlamıştır. Yangın nedeniyle katta bulunan hastalarımız, hastane içinde diğer kliniklere nakledilmiştir. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmamıştır. Hastanemiz hizmetine aralıksız devam etmektedir" denildi.


Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dışkapı Hastanesi'nde bir hasta yatağını ateşe verdi; 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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