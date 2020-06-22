Son dakika haberleri... Diyabet ve hidrosefali hastası minik Nihal ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Diyabet ve hidrosefali hastası minik Nihal ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

ANKARA - Türkmenistan'da diyabet hastalığı ve beyinde sıvı birikimi nedeniyle 80 gündür yoğun bakımda yatan 9 yaşındaki Nihal Naz Aydın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Minik Nihal'in tedavisi Ankara Şehir Hastanesinde devam edecek.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan Veysel ve Zuhal Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları Nihal Naz Aydın, şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı. Diyabetin yanı sıra beyninde sıvı birikimi (hidrosefali) hastalığı olan minik Nihal, 80 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Kalp, böbrek ve diğer organlarında da problemlerin ortaya çıktığı minik Nihal'in ailesi kızlarının durumunun iyiye gitmemesi üzerine Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu. Ailenin çağrısına kulak veren Bakanlık, anne ve kızını alması için dün akşam saatlerinde Aşkabat'a ambulans uçak gönderdi. Hastanın basınçtan etkilenmemesi için alçak irtifada uçuş yapan ambulans uçak 7 saat süren yolculuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Burada sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerin ardından hasta, havalimanında bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anne Zuhal Aydın, öğretmen olan eşi Veysel Aydın'ın Sağlık Bakanlığına bir mektup yazdığını ve bunun üzerine bakanlık yetkililerinin harekete geçtiğini söyledi. Kızının şeker komasına girdiğini belirten anne Aydın, "Anlayamadık önce. Ondan sonra organlarında problemler meydana geldi. 80 gündür yoğun bakımdayız. Ülkemizde tedavi etmek istiyoruz çünkü Türkmenistan'da bir sonuç alamadık. En son akciğerinde bir sorun meydana geldi. Böbrek ve kalbinde de çeşitli sıkıntılar oluştu. Önce olmadı ama eşim güzel bir mektup yazdı etkili oldu bilmiyorum. Çok umutluyum inşallah . Allah'tan ümit kesilmez" dedi. Aydın, kızının Türkiye'de tedavi göreceği için umutlu olduğuna işaret etti.