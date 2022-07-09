Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu M.K. yönetimindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika

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