Son dakika haber... DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI

09.07.2022 10:51

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

KAYSERİ'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu M.K. yönetimindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika
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