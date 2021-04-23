Son dakika haberi... Diyanet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı mesajla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" denildi.

(Hülya Keklik/İHA)