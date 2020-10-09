Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkentte cuma namazı kıldırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkentte cuma namazı kıldırdı

09.10.2020 14:25
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkentte cuma namazı kıldırdı, System.String[]

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İs¸gal altındaki vatan topraklarını kurtarma mu¨cadelesinde s¸ehit du¨s¸en asker ve sivil Azerbaycanlı kardes¸lerimize yu¨ce Allah'tan rahmet, yaralılara acil s¸ifa, haklı davalarında kendilerine nusret diliyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İs¸gal altındaki vatan topraklarını kurtarma mu¨cadelesinde s¸ehit du¨s¸en asker ve sivil Azerbaycanlı kardes¸lerimize yu¨ce Allah'tan rahmet, yaralılara acil s¸ifa, haklı davalarında kendilerine nusret diliyorum." dedi.

Erbaş, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin avlusunda cuma namazı kıldırdı ve hutbe okudu.

"Müminin Yumuşak Huyluluğu" konulu cuma hutbesini irat eden Erbaş, İslam'da iman, ibadet ve güzel ahlakın bir bütün olduğunu belirtti.

İslam'ın müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütlediğini anımsatan Erbaş, insanlık için en güzel örnek olan Hazreti Muhammed'in erdemli bir kul olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak gösterdiğini aktardı.

Hazreti Muhammed'in yumuşak huylu, zarif, ince ruhlu, edep, haya ve tevazu sahibi bir insan olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimizi rehber edinen müminler olarak, hasbi ve samimi davranmayı prensip edinelim. Vefalı ve fedakar, temiz özlü ve doğru sözlü olmak için emek verelim. Unutmayalım ki riyakar, menfaatçi, kibirli ve ikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir müminin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete yer yoktur.

İçinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bu müstesna toplumun değerini bilelim. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu paylaşalım. Hal ve hareketlerimizle birbirimize sükunet, huzur ve muhabbet aşılayalım. Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler için hayatı kolaylaştıralım."

Erbaş, insaf, adalet ve merhamet dini İslam'ın bu anlayışı savaşta bile gösterdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman askerimizin ve polisimizin inancından aldığı ahlakla gerek sınırlarımız içinde ve gerekse sınır ötesinde yaptığı terör operasyonlarında masum insanlara zarar vermeme gayretleri bunun en büyük şahididir. Bu vesileyle sivil, masum demeden Azerbaycan yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda can veren ve is¸gal altındaki vatan topraklarını kurtarma mu¨cadelesinde s¸ehit du¨s¸en asker ve sivil Azerbaycanlı kardes¸lerimize yu¨ce Allah'tan rahmet, yaralılara acil s¸ifa, haklı davalarında kendilerine nusret diliyorum."

Hutbeyi tamamlayan Erbaş, cuma namazını kıldırdı.

Yoğun katılım nedeniyle çok sayıda kişi, cami içinde de sosyal mesafeye uyarak namaz kıldı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkentte cuma namazı kıldırdı - Son Dakika

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