Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması Açıklaması

Son dakika habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya bir camidir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim." dedi.

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Erbaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği Amasya'da gazetecilere, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasına tepki gösteren bir kesim de olduğunu söyledi.

Bunların önemli olmadığına işaret eden Erbaş, "Çünkü Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içinde ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü cuma namazıyla tekrar ibadete açılacağına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Ayasofya medeniyetimizin en önemli değerlerinden biridir. 86 yıllık özlem dün itibarıyla Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı kılarak Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabbim iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum."

Erbaş'ı kente gelişinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile ilçe müftüleri karşıladı.

Ali Erbaş, Ayasofya, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:53 Kaynak: AA

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