Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanlığından çocuk istismarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, medyaya yansıyan çocuk istismarı olayıyla ilgili olarak, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, önceki gün yaşanan ve medyaya yansıyan çocuk istismarı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önceki gün bir ilçede yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğun istismarı söz konusu olan vahim olayın yakından takip edildiği bildirildi. "Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)