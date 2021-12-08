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Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

08.12.2021 14:22
Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 829'uncu gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 829'uncu gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 829'uncu gününde sürüyor. Bitlis'in Göroymak ilçesinden HDP İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemini sürdüren Ekrem Gökkuş, oğlu Okan'ın 2014 yılında henüz 12 yaşındayken simit satarken terör örgütü PKK mensupları tarafından götürüldüğünü ve eyleme devam ettiğini belirti.

Oğlu için eyleme katıldığını ifade eden baba Gökkuş, "Ölene kadar da burada bekliyorum ve çocuğum gelinceye kadarda burada olacağım. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü onların desteğiyle dağa kaçırıldı. HDP olmasaydı benim çocuğumu kimse götüremezdi. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum da neredeyse kaçıp gelmesini ve teslim olmasını istiyorum" dedi.

(Sedat Irmak-İHA)

Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika


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