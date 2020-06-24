Son dakika haberleri | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 296. gününe girdi.

6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü belirtti.

"HDP ve PKK bir oldu oğlumu dağa kaçırdı." diyen Çiftçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ara verdiği eylemine yeniden başladığını söyledi.

Çiftçi, "Çocuklarımızı buraya getirmeden, bize teslim etmeden buradan gitmeyeceğiz. Yaz, kış, hastalık bilmiyoruz. Onlar çocuğumu getirmeden buradan gitmeyeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak." dedi.

Baba Ömer Tokay da 296 gündür evlat mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapan Tokay, "Gelin bir ve beraber olalım çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Ey Avrupa Parlamentosu neredesiniz? PKK'ya, YPG'ye destek vereceğinize gelin bize destek verin. Anneler yaklaşık 10 aydır burada. Neden gelip yardımcı olmuyorsunuz? Oğlum gel askere teslim ol. Kurban bayramı yaklaştı, gel bayramı birlikte yaşayalım." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:01 Kaynak: AA

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