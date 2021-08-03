Son dakika haberleri... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Alanya'daki yangınla mücadele çalışmalarına desteği sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına desteğinin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgeye sevk edilen ekipler bir yandan tankerler aracılığıyla tepe noktada yer alan itfaiye araçlarına su ikmali yaparken diğer yandan da Güzelbağ Mahallesi'ndeki engebeli alanda yol açma çalışmalarına katılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları amacıyla 4 personel ve 2 su tankeri de bölgeye uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangınlar söndürülene kadar bölgedeki çalışmalara destek sunmaya devam edecek.