Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

19.11.2020 00:50

Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100'den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100'den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sularında, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 100'den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı. Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U'da çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır, Yenişehir, Polis, Köşk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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