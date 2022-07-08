Diyarbakır'da bayram gecesi silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bayram gecesi silahlı kavga: 3 yaralı

08.07.2022 23:13

Diyarbakır'da bayram gecesi silahlı kavga: 3 yaralı Diyarbakır'da bayram gecesi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da bayram gecesi silahlı kavga: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bayram gecesi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ 2. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bayram gecesi karşı karşıya gelen iki gurup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü, olay yerinde ağabey ve kardeşi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bayram gecesi silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bayram gecesi silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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