Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 2 bin 200 bandrolsüz sigara, 5 bin 900 doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı telefon, 3 tabanca, havalı tüfek, 64 fişek, çalıntı motosiklet, 400 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, aralarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arananların da bulunduğu 40 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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