Son dakika haberleri! Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, aralarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arananların da bulunduğu 40 zanlı yakalandı.
Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 2 bin 200 bandrolsüz sigara, 5 bin 900 doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı telefon, 3 tabanca, havalı tüfek, 64 fişek, çalıntı motosiklet, 400 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 zanlıdan, 12'si savcılıkça, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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