Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 72 AAP 267 plakalı hafif ticari otomobil, kavşağa girdiği sırada 21 DH 288 plakalı otomobile yandan çarpıp kaldırıma savurduktan sonra park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı

Diyarbakır, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika

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