Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

04.05.2022 00:59

Son dakika haber... DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, bayram ziyareti için geldikleri akrabalarından dönen ve içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobil, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki A.D., M.D., S.D., G.D., ve N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan ve anne ile kızı olduğu belirtilen G.D. ile N.D., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Silahlı saldırı haberini alan ailenin yakınları Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanenin önünde toplandı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. G.D. ile N.D.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yaralılar A.D., M.D. ve S.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri, çok sayıda merminin isabet ettiği otomobilde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

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Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN AİLEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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