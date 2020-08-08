Son dakika haberleri! Diyarbakır'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Evin pencere ve balkonuna isabet eden patlayıcı, maddi hasara neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir apartmanın birinci katındaki eve el yapımı patlayıcı atıldı. Yaşanan patlama ev içerisinde bulunan kadın ve çocuklarda büyük korkuya neden olurken, maddi çapta hasara sebep oldu.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 15. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak içerisinde bulunan Cihad Apartmanı birinci katındaki dairenin penceresi önceden hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı evin içerisine attılar.

Patlama korku ve paniğe neden oldu

Atılan EYP evin penceresine isabet ederek büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, evde bulunan kadın ve çocuklar büyük korku yaşanmasına sebep oldu.

Maddi çapta hasara neden olan patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tedbir amacıyla 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Polis delil aradı

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı polisler de patlayıcı maddenin türünü tespit etmek için ev içerisinde ve dışarıda delil çalışması yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Yapılan çalışmanın ardından patlayıcı maddeyi eve atan kişi yada kişilerin yakalanması için polis ekipleri operasyon başlatırken, olayla ilgili olarak inceme sürüyor.