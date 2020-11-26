Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı - Son Dakika

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

26.11.2020 23:31

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerine çarptı.

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerine çarptı. Polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil polis ekipleri şüpheli araca 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheli otomobil yol kenarında bulunan polis memuru Nail Orsal'a çarpıp kaçtı. Polis memuru Orsal olay yerine çağrılan ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralı polis memuru Orsal burada yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis memuru Orsal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan otomobil ise polis ekiplerinin takibi sonucunda sürücüsüyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

Polis Memuru, Diyarbakır, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı - Son Dakika


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