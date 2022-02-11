Üye Girişi
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı

11.02.2022 14:01
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1280 personelin katılımıyla 'Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1280 personelin katılımıyla 'Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1280 personel görev aldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de operasyon bölgesinde incelemede bulunup, komandolara moral verdi.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan 7 Kasım 2021'de başlayan 'Eren-Kış' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi; 350 sığınak, depo, barınak imha edildi. Operasyonlarda 114 silah, 172 el bombası, 60 mayın, el yapımı patlayıcı, 366 fünye, 1665 kilo patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
YORUMLAR
500

Diyarbakır, Jandarma, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
13:31 Haydar Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi!
13:24 Fiyatlar artık e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek!
13:09 2 hırsız dana çalmaya çalıştı! Danalar daha akıllı çıktı
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement