Son dakika haberleri: Diyarbakır'da eski koca dehşeti...Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da eski koca dehşeti...Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da eski koca dehşeti.

Diyarbakır'da eski koca dehşeti...Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, sağlık çalışanı olan eski eşini hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan kadın, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır'da bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 kız çocuk annesi hemşire Esengül Y. eski eşi Murat Ç. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere dayanamayan Esengül Y., durumu polise bildirdi. Esengül Y.'nin uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen şahıs, eski eşine tehdit mesajları atmaya başladı. Cani adam, sabah saatlerinde hastanede çalıştığı esnada eski eşi Esengül Y.'nin yanına gelerek bıçaklamaya başladı. Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esengül Y., refleksleri sayesinde ölümden döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan talihsiz kadın, yere yığılırken cani koca, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Esengül hemşire, mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Esengül Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şahsın yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı.

"Ağır ceza alması için ölmem mi gerekiyor"

Eski eşinin yakalanıp en ağır cezayı alması gerektiğini kaydeden Esengül Y. ölmek istemediğini ve sesinin yetkililer tarafından duyulmasını istedi. Esengül hemşire, "4 çocuk annesiyim, 18 yıldır evliyim, 17 ay önce açtığım boşanma davasıyla sona erdi. Eski eşim hiçbir zaman bunu hazmedemedi, sürekli hakaret ve tehditleri devam etti. 3 defa uzaklaştırma aldım 8 şikayetim var, bir çözüm bulamadım. En son yine tehdit mesajı attı, bende şahsı polise şikayet ettim, şikayet sonrası daha çok sinirlendi. Bana bir daha polise şikayet edersen seni öldürürüm demiştim diye mesaj attı, bende her zamanki hali diye çokta ciddiye almadım ama korkuyordum. Sabah her zamanki saatimden bir saat önce işe taksiyle gittim. İş yerine gelmez diye düşündüm bunun için rahat bir şekilde hastalarla ilgileniyordum. Birden bire yanıma hızlı bir şekilde gelip bıçağı sapladı, kalbimi hedef aldı refleks ile kendimi çevirdim omuzuma saplandı, 4 bıçak darbesi aldım, kendimi ancak bu kadar koruyabildim. Bir türlü çözüm bulamıyor ve ölmek istemiyorum. Karabalıktan kaçtı, şuan kaçak ve can güvenliğim yok. Bu şahsın hemen yakalanıp en ağır ceza almasını istiyorum bunun için ölmemi gerek sesimi lütfen duyun" dedi.

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da eski koca dehşeti...Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı

Diyarbakır, Esengül, Hemşire, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Diyarbakır'da eski koca dehşeti...Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı - Son Dakika

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