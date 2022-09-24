Son dakika haberleri | Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si 'turuncu', 1'i 'gri' kategoriden - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si 'turuncu', 1'i 'gri' kategoriden

24.09.2022 13:57
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si 'turuncu', 1'i 'gri' kategoriden

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hele getirilen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan Hacer Suçin ile Aliye Kiye, diğerinin de 'gri' kategoride yer alan Hatice Ay olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hele getirilen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan Hacer Suçin ile Aliye Kiye, diğerinin de 'gri' kategoride yer alan Hatice Ay olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Eylül'de operasyon yapılmıştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin, diğerinin sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargahında faaliyet gösteren ve 1 Milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'turuncu' kategorideki 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye, diğer teröristin de sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı'nda faaliyet gösteren ve 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan 'gri' kategorideki 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.


YORUMLAR
500
Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, 'babam evde hareketsiz' yatıyor diyerek ihbarda bulundu Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, 'babam evde hareketsiz' yatıyor diyerek ihbarda bulundu
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hatice Ay, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si 'turuncu', 1'i 'gri' kategoriden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:24 Altında yaşanan düşüşün ardından kuyumcuların yüzü gülüyor! En çok işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın talep görüyor
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
13:00 Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu
12:57 Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 14:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si 'turuncu', 1'i 'gri' kategoriden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement