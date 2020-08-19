Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin hikayeleri yürek burkuyor - Son Dakika

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 352 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ederken, 2015 yılında oğlu terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülen baba Süleyman Aydın, oğlunu aramak için Lice ilçe kırsalına gittiklerini belirterek, "Biz kırsala gittik ve Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarda öldürülen Çiyager kod adlı Harun Ç. isimli terörist vardı. Bizzat kendisi bana dedi; 'Senin çocuğun buradadır ve ben vermiyorum' ve eşimle birlikteydik orada, eşim oğlumun ayakkabısını istedi onlarda eşime oğlumun ayakkabısını bile çok gördüler vermediler" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 352 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, 352 gündür evladı için nöbette olduğunu ve başından geçen olayı anlattı.

"Lice kırsalına gittik, çocuğumuz oradaydı bize göstermediler"

Oğlu Özkan için Lice ilçe kırsalına gittiğini anlatan baba Aydın, "5 yıldır HDP benim oğlumu zorla dağa gönderdi. 2015 çözüm sürecinde benim oğlumu Sur ilçesinde kandırıyorlar önce HDP'ye götürüyorlar, ardından Lice ilçe kırsalına gönderiyorlar. Biz daha sonra Lice ilçe kırsalına gittik ve orada bize dediler; 'çocuğun buradadır biz vermiyoruz' bana bunu diyen kişide Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarda öldürülen Çiyager kod adlı Harun Ç. isimli terörist idi. Bizzat kendisi bana dedi; 'Senin çocuğun buradadır ve ben vermiyorum' eşimle birlikte gitmiştik" diye konuştu.

"Teröristler eşimin yanında bana silahın dipçiği ile vurup şiddet uyguladı"

Teröristler tarafından şiddete maruz kaldığını aktaran baba Aydın, "Ben o Çiyager kod adlı terörist başına dedim sizde hiç mi vicdan yok, bakın bir anne size feryat ediyor ve oğlunun ayakkabısını istiyor. Bu sırada eşimin yanında bana şiddet uyguladılar. Beni uzun namlulu silahın dipçiği ile darp ettiler. Ardından ben ile eşim ağlayarak oradan ayrıldık. Aradan bir süre geçtikten sonra Allah o Çiyager kod adlı teröriste hakkımızı bırakmadı ve Sur olaylarında öldürüldü. Allah devletimizden razı olsun. Polisimiz, askerimiz, korucularımız ve bekçilerimiz hepsinden Allah razı olsun intikamımızı aldılar, hakkımızı bırakmadılar onların yanına" dedi.

"Ben bir terörist babası olmak istemiyorum"

Ben bir terörist babası olacağıma Allah şuanda canımı alsın öleyim diyen baba Aydın, "352 gündür bu HDP'nin önündeyiz. Bu HDP kendi Kürt vatandaşlarını bu hale sokmuş. Artık yeter biraz ellerini vicdanlarına bıraksınlar. Biz burada hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Allah aşkına ben oğlumun terörist olmasını istemiyorum zorla mı yapacaklar. Artık yeter göndersinler oğlumu ben bir terörist babası olmak istemiyorum. Ben bir terörist babası olacağıma Allah şuanda canımı alsın öleyim. Ben bundan eminim ki buradaki bütün ailelerin çocukları gelecektir ve bu HDP'nin iç yüzünü bütün Türkiye görecektir. Biz buradayız kesinlikle çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR