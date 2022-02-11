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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı

11.02.2022 16:24
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 5 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 5 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E, Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Göz altındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı - Son Dakika


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