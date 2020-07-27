Son dakika haberleri: Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı İçeride 1 milyon TL'lik kuş var - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı İçeride 1 milyon TL'lik kuş var

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı İçeride 1 milyon TL'lik kuş varDİYARBAKIR'da meraklılarının ihtiyacını karşılayacak 4 katlı, 50 bölmeden oluşan odalarıyla yaklaşık 2 bin 500 güvercinin ağırlanabileceği 4'üncü güvercin oteli açıldı.

Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı İçeride 1 milyon TL'lik kuş var

DİYARBAKIR'da meraklılarının ihtiyacını karşılayacak 4 katlı, 50 bölmeden oluşan odalarıyla yaklaşık 2 bin 500 güvercinin ağırlanabileceği 4'üncü güvercin oteli açıldı. Müşterileri arasında hakim, savcı ve avukatların da bulunduğu otelin işletmecisi Mahmut Yaman, (30) Doktoru da, zabıtası da, polisi de, sağlık çalışanı da var. Otelde şu an 8 daire içerisinde toplamda 1 milyon TL'lik kuş bulunuyor. Diyarbakır, Irak, Kırıkkale olmak üzere bütün türlerden kuş var burada dedi.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan güvercin tutkunu Mahmut Yaman (30) 4 katlı bir binayı güvercin oteline çevirdi. Giriş katını lokanta, üst katını ise kahvehane yapan Yaman, binadaki 8 daireyi ve çatı katını da dizayn ederek güvercinlerin ağırlanacağı 50 bölmeye ayırdı. Yaman, ayırdığı bu bölmelerde muhabbet kuşları, tavuk ve güvercinler için yuva yaptı. Açılışı yapılan otelin müşterileri arasında hakim, savcı, doktor, mühendis ve iş insanlarının da olduğu çeşitli meslek gruplarından güvercin meraklıları yer alıyor. Sahipleri tarafından otele getirilen güvercinler Yaman tarafından önce kontrolden geçiriliyor ve gerekli bakımları yapıldıktan numaralandırılarak konaklayacakları bölmelere bırakılıyor. 13 kişinin istihdam edildiği otelin dört tarafı değeri şu an 1 milyon TL'yi bulan kuşlar için güvenlik kameralarıyla donatıldı. Otelde, güvercin sahiplerinden aylık 200 ile 250 lira arasında konaklama ücreti alınıyor.

'13 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK'

İşletmeci Mahmut Yaman, otel için toplamda 250 bin TL masraf yaptığını belirterek, Oturulacak yerler, kahvehane ve kendime ait kuş yerim de var. 2 bin ile 2 bin 500 arasında kuş ağırlayabiliyoruz. Otel, 13 kişiye istihdam sağlayacak. 5-6 yıl önce 27 güvercin aldım, 57 bin liraya onların türemesini yaptırıyorum. Yani şuan bulunduğum bana ait kümeste 170 bin liralık güvercin var. Tüm meslek gruplarından üyelerimiz var. 10-15 yıl önce herkesin bakış açısı farklıydı ama bugün hobiye ve ticarete çevirdik. Burada güvercinleri tercih edenler arasında doktoru da, zabıtası da, polisi de, memuru da, sağlık çalışanı da var. Yarışmaya hazırlanan kuşlar da taklacı kuşlardır. Festivallerimiz başlayacak. Kimin kuşu iyi çıkarsa o parayı alır. Kuşu da iyi değerlendirilir. Karşı kümes de dahil olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik kuş bulunuyor. Basit kuş yok hepsi değerli kuşlardır. Diyarbakır, Irak ve Kırıkkale kuşları olmak üzere bütün türlerden kuş var burada. Kuşların bakımını, yemini ve suyunu günlük olarak veriyoruz. Çatı katı aylık 200 TL, aşağı odalar ise 250 TL'ye kiralanıyor diye konuştu.

'MÜŞTERİLER ARASINDA HAKİM, SAVCI VE DOKTORLAR VAR'

Açılışı yapan Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, otelin müşterileri arasında hakimler, savcılar, avukatlar ve doktorlar gibi çeşitli meslek gruplarından güvercin meraklılarının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti

Burada istedikleri gibi, getirip kuşlarını besliyorlar. Güvenli, temiz ve korumalıdır. Hem de içlerinde olan kuş sevdalarını gidermiş oluyorlar.

Kentteki 4'üncü güvercin oteli daha sonra katılımcılarla beraber kurdele kesilerek açıldı.

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı İçeride 1 milyon TL'lik kuş var

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı İçeride 1 milyon TL'lik kuş var - Son Dakika
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