Son dakika haberleri! Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 6 kişi serbest - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 6 kişi serbest

05.10.2022 12:20
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 6 kişi serbest

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili dün akşam saatlerinde basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan, gözaltına alınan 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili dün akşam saatlerinde basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan, gözaltına alınan 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da aralarında HDP'lilerin de olduğu bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel için dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 6 kişi serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 6 kişi serbest - Son Dakika
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