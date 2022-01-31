DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

Sayı öyle az buz değil! Zamlı faturalar sonrası bir ilçe sokağa döküldü

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gedi. Kadınlı, erkekli iki grup arasında yaşanan kavga DHA muhabirinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü. Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.