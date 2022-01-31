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DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

31.01.2022 18:43

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gedi. Kadınlı, erkekli iki grup arasında yaşanan kavga DHA muhabirinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü. Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

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Yenişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KADINLI ERKEKLİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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